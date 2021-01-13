У громаді на Тернопільщині за максимальний бал із ЗНО платитимуть 20 тисяч гривень

У Чортківській громаді випускникам, які складуть хоча би одне тестування зовнішнього незалежного оцінювання на максимальні 200 балів, виплатять грошову премію у розмірі 20 тисяч гривень.

Таке рішення прийняли депутати на сесії Чортківської міської ради, затвердивши програму «Підтримки обдарованих дітей Чортківської міської територіальної громади» на 2021-2025 роки.

Окрім виплат за складання ЗНО на максимальний бал програмою передбачено виплати стипендій Чортківського міського голови переможцям обласних та Всеукраїнських етапів олімпіад; Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України; обласного етапу Всеукраїнських творчих конкурсів. Також виплати передбачені і для вчителів, чиї учні стали призерами вищезазначених олімпіад.

За І місце учневі виплатять стипендію у розмірі 3000 грн, ІІ місце – 2700 грн, ІІІ – 2400 грн. Якщо ж один учень стане призером відразу кількох олімпіад, то за кожну перемогу отримуватиме додаткові гроші. За кожне наступне І місце – ще по 1200 грн, ІІ місце – по 900 грн, третє – 600 грн.

Учителі, чиї діти стали призерами олімпіад, отримають 1800 грн (+900 грн за кожного наступного учня), друге – 1500 (+600), третє – 1200 (+300).

https://www.chortkivmr.gov.ua/