16:34 | 2.06.2021
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Тернопільщина 

Тернопільські пожежники врятували чоловіка

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О 6 ранку в Тернополі на вулиці Живова, 15 горів недіючий торгівельний вагончик. Про це повідомила речниця пожежно-рятувальної служби області Ірина Крупа.

За її словами, під час гасіння вагончика врятували 36-річного чоловіка. Його з діагнозом “Отруєнням чадним газом” госпіталізували в Тернопільську університетську лікарню. Вогонь знищив одяг і побутові речі.

Крупа каже, що вогонь охопив 5 квадратних метрів. 31 травня рятувальники області загасили 4 пожежі.

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