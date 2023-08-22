Покерний набір — гра, якою захоплюється весь світ

Покер з’явився ще понад 500 років тому. Перші набори були мало схожі на сучасну гру, адже фішки почали використовувати лише з 1720 року, а блеф практикують із XVIII століття. Проте дещо залишилося незмінним — зібрання потрібної комбінації.

Це одна з найпопулярніших ігор у світі, існують навіть покерні турніри. Чоловіки в різних куточках світу збираються невеликими компаніями та випробовують фортуну. Покерний набір — це бажаний подарунок на день народження для людей, що люблять азарт і мають жагу до перемоги. Такий презент можна дарувати керівнику, колезі, другу, брату. Це універсальний варіант як для близьких, так і для малознайомих, проте шанованих людей.

Які бувають покерні набори

Набір для покеру може містити різну кількість фішок. Залежно від цього можна зрозуміти: цей комплект професійний або для любителів. До будь-якого набору входять:

• гральні карти;

• покерні фішки;

• кубики.

У комплекті може бути зелена тканина з декоративним принтом, яка імітує ігровий стіл, і кнопка дилера. Фішки для покеру та інші гральні елементи складають у спеціальний кейс для зберігання. Брендові моделі можуть бути виготовлені з червоного дерева чи мати оздоблення з натуральної шкіри.

У наборах для новачків або любителів грати в тісній компанії — 200 фішок. Для команди кількістю близько 10 осіб використовують покерні набори, у яких 500 фішок. Для гри невеликою групою людей (4–6) потрібен покерний набір із 300 фішками.

Як вибрати покерний набір на подарунок

Створити вдома атмосферу справжнього Лас-Вегаса важко, якщо фішки виготовлені з низькоякісного легкого пластику. Зовсім інші емоції людина отримує, коли тримає в руках елітний набір для покеру. У таких комплектах фішки максимально приємні на дотик, збалансовані, мають стильний та яскравий дизайн. Декоративне тиснення, оригінальний малюнок на картах, кейс преміальної якості — усе це створює неповторний антураж.

Важливо, щоб усі елементи гри мали захисне покриття з пластику. Це забезпечить потрібну зносостійкість, набір матиме привабливий та естетичний вигляд протягом тривалого часу. Крім того, важливим фактором вибору є виробник. Краще купувати товари перевірених брендів, які добре себе зарекомендували.

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