Від Тернополя Вільнюсу з любов’ю і вдячністю

У Терн ополі діти по-особливому привітали столицю Литви з днем народження та стали переможцями і призерами Всеукраїнського конкурсу

У Тернопільській обласній бібліотеці для дітей відбулось урочисте нагородження учасників Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнку «Вільнюсу – 700», який був присвячений ювілею столиці Литовської Республіки.

Конкурс проходив з 25 січня по 1 червня, його учасниками стали понад 2000 дітей зі всієї України. З Тернопільщини було представлено 30 робіт, 12 з яких члени журі визнали кращими, а їх авторів запросили на урочисту церемонію нагородження.

Серед тернопільських конкурсантів на загальнодержавному рівні III місце посіла Вероніка Кравець з роботою «Костел святої Катерини», що є неймовірним досягненням та гордістю для книгозбірні та всієї Тернопільщини.

Подія відбулась за участі Почесного консула Литовської Республіки у місті Тернопіль та Тернопільській області Ярослава Візняка, Почесної консулки Угорщини у місті Тернопіль та Тернопільській області Тетяни Чубак та очільниці департаменту культури та туризму Тернопільської ОВА Світлани Байталюк.

З вітальним словом до почесних гостей і юних конкурсантів звернулась директорка Тернопільської обласної бібліотеки для дітей Надія Новіцька. Вона підкреслила, що подібні конкурси та заходи є чудовим засобом міжкультурної та міжнаціональної комунікації, а надто з таким дружнім і близьким по духу українцям народом, як литовський.

Високо оцінила старання учасників конкурсу та роботу обласної бібліотеки в цілому Світлана Байталюк. Вона зазначила, що на культурному фронті теж триває боротьба за українську ідентичність, за право жити і творити у вільній країні, а отже конкурси та інші цікаві заходи за участі дітей і молоді є дуже важливими.

Приємну і хвилюючу місію – нагородження переможців конкурсу «Вільнюсу – 700» виконав Почесний консул – Ярослав Візняк. Від імені народу Литви та від себе особисто він висловив щире захоплення дитячими роботами, які передають красу та велич старовинної столиці. Пан консул нагородив дітей цінними подарунками та Подяками, а також пообіцяв, що дружня і потужна у своїй підтримці Литва стоятиме поруч із Україною аж до перемоги над лютим ворогом.

Чудовим прикладом співпраці та меценатської підтримки талановитих дітей міста та області є взаємини бібліотеки з Почесним консульством Угорщини та його очільницею у місті Тернопіль Тетяною Чубак. Пані Тетяна привітала фіналістів конкурсу, подарувала книги бібліотеці, а також закликала приєднуватись до конкурсу читців поезії «Стукіт серця Петефі на берегах Дніпра», присвяченого національному генію угорців – Шандору Петефі.

Велика подяка за музичний супровід заходу неймовірно талановитим виконавицям, переможницям Міжнародних та Всеукраїнських мистецьких конкурсів Марії Заневич та Наталії Любінській, які зачарували і зворушили усіх грою на фортепіано та бандурі.