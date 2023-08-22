Тернопільщина втратила ще одного Героя. Загинув Андрій Чигура

Чортківщина втратила ще одного Героя… Цього разу сумна звістка з фронту надійшла в Копичинецьку громаду. Повідомляє Чортківська районна військова адміністрація.

Від рук російських окупантів на Запоріжжі, поблизу населеного пункту Роботине, загинув Андрій ЧИГУРА, житель села Теклівка.

Всього 23 роки! Ще все життя попереду…Але не судилося…

Висловлюємо щирі співчуття родині Захисника, у якого залишилися мати, вітчим та молодші брат з сестрою.

Спочивай з Богом, вірний сину України! 🙏🕯

Не пробачимо ніколи!

Слава всім Героям, які поклали на вівтар Вітчизни найдорожче – своє життя!