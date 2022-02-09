Житель Скалатської громади систематично знущався над своєю дружиною

Напевне чоловік не знав, що за свої дії йому доведеться відповідати перед законом. Чолов’яна насмілився простягнути руки до своєї дружини, і сталося це не раз і два.

Житель Скалатської громади систематично ображав нецензурною лайкою, залякував і погрожував фізичною розправою своїй дружині. Бідолашна жінка звернталася у поліцію, а вони натомість вживали усіх можливих заходів, аби вгамувати кривдника. (проводили з ним профілактичні бесіди, складали на нього адмінпротоколи) Коли це не допомагало, полцейські змушені були відкрити кримінальне провадження за фактом домашнього насильства.

Суд став на сторону потерпілої сторони визнавши чоловіка винним. Йому призначив 150 годин громадських робіт. Але це чолов’ягу не зупинило. Він продовжував знущатися наж жінкою, погрожував їй та морально принижував.

У грудні 2021 року, чоловік знову взявся за старе. Вчинив психологічне та фізичне насильство щодо дружини. Правоохоронці задокументували даний факт і оголосили йому підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 126-1 (домашнє насильство) Кримінального кодексу України.