Як купити газовий котел і не пошкодувати: 3 поради від Italtherm

Є загальні та індивідуальні поради для кожного домовласника, який збирається купити котел Італтерм. Вони стосуються таких речей, як вибір авторитетного виробника, баланс ціни та якості, підлаштування газового котла до системи опалення.

Спершу пропонуємо впевнитися, що європейська компанія Italtherm є надійною та доступною для українського споживача. По-перше, на виробництві діє система менеджменту ISO9001:2015 — це необхідно для покращення виробничих процесів та кінцевої якості продукції. По-друге, котли підлягають спеціальному регулюванню CE — сертифікат на відповідність котлів європейським нормам промисловості видає агентство Kiwa Cermet Italia S.p.a. По третє, кожна одиниця техніки проходить лабораторне тестування: гідравлічне, електричне, щодо безпечного користування.

Обираємо газовий котел по бюджету

На сьогодні використовують 2 технології опалення газовим котлом:

традиційна;

конденсаційна.

У традиційного газового котла стандартна ефективність: кількість повітря, що подається для створення газоповітряної суміші, є фіксованою, найвищий ККД відмічається при роботі на максимальній потужності. Конденсаційна система відрізняється більш сучасною електронікою та інноваційними газовими клапанами. Це дозволяє настроїти газову автоматику на всіх діапазонах потужності. Коефіцієнт корисної дії конденсаційного котла є максимальним на всіх діапазонах потужності. Теплова енергія, що вивільняється таким котлом, є подвійною: теплота від згоряння газу + теплота конденсату.

Висновок: якщо бюджет дозволяє, краще взяти конденсаційне обладнання Italtherm. Ціна набагато вища, проте через кілька років різниця компенсується за рахунок економії газу. Спеціалісти обіцяють 10-30% економії на паливі, якщо правильно налаштувати роботу. Вартість конденсаційного котла складає більше 34 тис. грн., конвекційного (традиційного) — від 20,6 тис. грн. Оригінальний газовий котел Італтерм https://eshop.italtherm.ua/ рекомендуємо обирати на офіційному сайті.

Як вибрати котел за технічними характеристиками

Зверніть увагу на потужність пристрою. Можна приблизно прикинути, що 1 кВт потужності опалює 10 м2 площі (при висоті стелі до 2,7 м). Але правильніше враховувати і кліматичні умови регіону, і коефіцієнт тепловтрат, наявність теплоізоляції, кількість вікон, товщину стін тощо. Добре буде перед купівлею поспілкуватися з консультантом, щоб не прогадати з оптимальною моделлю. Телефонуйте 067 388-45-37 та отримайте відповіді на всі питання щодо покупки. Багато власників недооцінюють або переоцінюють справжні потреби в потужності. В таких випадках котел або не нагріє приміщення, як слід, або дорого коштуватиме і працюватиме в півсили.

Збільшіть розраховану потужність на 20-30%, якщо вам потрібен двоконтурний котел для опалення і нагріву гарячої води.

Як зробити вибір на користь 1-контурного або 2-контурного котла? Одноконтурний обладнаний одним теплообмінником і використовується для опалення будинку, потребує додаткового встановлення бойлеру. Двоконтурний має пару теплообмінників (може бути один бітермічний) і нагріває контури опалення та ГВП. Найновіші моделі — двоконтурні котли з вбудованим бойлером, які забезпечують швидкий старт гарячого водопостачання, надають багато води для сантехнічних і гігієнічних потреб, нагрівають навіть при падінні напору в водопроводі.

На які технології звернути увагу

Інженери Italtherm втілили в газових котлах чимало інновацій:

Intelligent Combustion System — автоматичну систему для кращого згорання палива;

антиблокування насосу і 3-ходового клапану;

автоматичний байпас для поєднання «подачі» і «обратки»;

електронну модуляцію;

газову адаптивну функцію (перехід на різні типи газу)

мікропроцесорну електроніку;

захисну систему сповіщень про несправність;

зрозумілий інтерфейс користувача;

опцію підключення пульта управління, датчика температури зовнішнього повітря;

робота з зонними системами (в залежності від моделі);

анти замерзання контуру опалення та гарячого водопостачання;

можливість встановлення апаратури на вулиці в частково захищеному місці.

Найбільший інтерес в Українців викликає офіційна 10-річна гарантія на котли Italtherm. Якщо підсумувати хорошу репутацію виробника, вигідне співвідношення вартості котла і його технічних можливостей, а також професійну консультацію, на італійський бренд треба звернути найпильнішу увагу. Отримайте інформаційну підтримку за номером 067 388-45-37.