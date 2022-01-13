Тернопільські боксерки вибороли «золото» на міжнародному турнірі

370 боксерів з України, Польщі, Ізраїлю, Азербайджану, Латвії, Чехії, Румунії, Узбекистану, Молдови і Білорусі стали учасниками II-го Міжнародного турніру з боксу «IVANO-FRANKIVSK BOXING CUP».

Загалом в Івано-Франківську впродовж чотирьох днів змагались представники дев’яти країн світу та 15-ти областей України.

Змагання проходили у різних вікових та вагових категоріях: юнаки, юніори, молодь, дорослі дівчата і хлопці.

Дві золотих медалі здобули на турнірі тернопільські спортсменки Олеся Крисюк та Каріне Айрапетян, повідомляє пресслужбі Тернопільської ОДА.

Так, Каріне Айрапетян (студентка ТНПУ імені В. Гнатюка) стала чемпіонкою у ваговій категорії до 75 кг серед молоді, а Олеся Крисюк (студентка ЗУНУ) виборола перемогу у в/кг 81 кг серед еліти.

Спортсменки тренуються рід керівництвом Руслана та Анатолія Фірманів, представляють обласну ШВСМ, займаються у спортивному комплексі «Текстильник».

Вже вдруге такий захід, що збирає представників різних шкіл боксу, присвячують пам’яті однієї з найвидатніших постатей в історії українського боксу Ігоря Гайдамаки, який свою тренерську діяльність починав в Івано-Франківську, був першим віцепрезидентом Федерації боксу України, членом Міжнародної боксерської Асоціації (AIBA), обіймав посади державного тренера штатних збірних команд України, обирався віцепрезидентом Європейської конфедерації боксу.