На фронті загинув захисник України — снайпер Володимир Гоменюк з Тернопільщини

На превеликий жаль, Колиндянська громада продовжує втрачати на війні своїх вірних синів, котрі змінили мирне життя на важкі бойові будні, щоб стати на захист своєї Батьківщини, повідомляють на сторінці громади.

01 червня 2026 року, поблизу населеного пункту Михайлівка Сумської області, на фронті загинув захисник України — снайпер 3 розвідувального відділення 1 розвідувального взводу, 2 розвідувальної роти військової частини, солдат ГОМЕНЮК Володимир Євгенович,03 вересня 1968 року народження, житель села Давидківці.

Володимир Євгенович призваний на військову службу за мобілізацією 05.07.2025 року Чортківським РТЦК та СП в Тернопільській області, відданий військовій присязі на вірність українського народу мужньо виконавши військовий обов’язок в бою за Україну і її свободу і незалежність, при виконанні бойового завдання за призначенням під час військових дій на території України загинув внаслідок удару ФПВ- дрону.

Висловлюємо щирі співчуття матері, родині, близьким та друзям загиблого.

Це непоправне горе важко пережити, і ми спільно з вами переживаємо цей тяжкий момент. Нехай він знайде вічний спокій у Царстві Небесному, а пам’ять про нього залишиться живою серед нас.

Зустрінуть тіло Героя у Катедральному соборі верховних Апостолів Петра і Павла.

Вічна і світла пам’ять Герою!

Слава Україні! Героям Слава!