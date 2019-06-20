Романтичний вечір на даху

Літо надихає на сотні нових ідей для відпочинку! Якщо ви вже були на пікніку, мали прогулянку на човні і збирали мушлі на морі, пропонуємо влаштувати найромантичніший вечір – побачення на даху. Це набагато простіше, ніж здається: знадобляться лише дах із чудовим краєвидом, багато ентузіазму і 2–3 дні на підготовку.

Літо надихає на сотні нових ідей для відпочинку! Якщо ви вже були на пікніку, мали прогулянку на човні і збирали мушлі на морі, пропонуємо влаштувати найромантичніший вечір – побачення на даху. Це набагато простіше, ніж здається: знадобляться лише дах із чудовим краєвидом, багато ентузіазму і 2–3 дні на підготовку.

Залиште в житті місце романтиці

Романтика – ковток свіжого повітря, який потрібен кожній закоханій парі. Судіть самі:

Атмосферні побачення допоможуть урізноманітнити рутину і відволічуть від проблем на роботі. Вечір на даху надовго запам’ятається – це дуже красиво, зовсім як у мелодрамі! Організувавши побачення в незвичайному місці, ви доведете коханим щирість почуттів, а також багату фантазію.

Пам’ятаєте, як у старому фільмі герой казав: «Як нудно ми живемо. В нас пропав дух авантюризму, ми припинили робити великі добрі дурниці»? Це дійсно так: ми все частіше забуваємо про те, щоб дивувати коханих і влаштовувати ефектні сюрпризи.

Як підготуватися до романтичного побачення на даху?

Спочатку знайдіть дах – можна домовитися з друзями, які живуть на верхніх поверхах і мають ключі від горища або звернутися до однієї з компаній, які організують романтичні побачення. Потім продумайте саме побачення:

Одяг має бути комфортним: можливо, вам доведеться підніматися пожежними драбинами. Підберіть на Kasta зручні брюки або шорти, а також взуття без підборів – в нагоді стануть кросівки або стильні жіночі сандалі. Обов’язково візьміть теплий плед або куртки, ночі навіть у липні можуть бути прохолодними.

Продумайте меню: все повинно бути максимально простим і легким. Наприклад, підготуйте кошик з фруктами, шампанське, шоколадні цукерки або вишукані сири. Зайвим не буде і гарячий чай або кава у термосі, якщо ви зважитесь зустріти світанок.

Зверніть увагу на деталі: замість картонних або пластикових стаканчиків візьміть фужери зі скла, потурбуйтесь про гарні серветки, а також свічки і запальничку, прикрасьте дах повітряними кульками. Дуже романтичну атмосферу створюють ліхтарі та святкові гірлянди – в магазинах легко можна знайти модель на батарейках або акумуляторах.

Не забувайте про комфорт: підготуйте каремат або компактні туристичні «сидушки». І обов’язково візьміть із собою парасольку, щоб дощ не захопив вас зненацька.

Не відкладайте побачення на даху – нехай воно стане яскравим моментом вашого незабутнього літа!