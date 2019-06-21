Із букетом та каблучкою. У Тернополі під час шикування військовий освідчився своїй коханій

Йому 44 роки, наразі виконує обов’язки командира взводу, вона старша на три роки, кухар в бойовому підрозділі, він з Івано-Франківської області, вона з Луганщини.

Василь Дроздюк нещодавно повернувся з ООС, Ірина Данілова з навчального центру. Після знайомства у Тернополі, у рекордно короткий час, а це два тижні зрозуміли, що закохані. Василь вирішив діяти та пішов на крок, який запам’ятається надовго. Під час обіднішнього шикування на плацу військової частини перед строєм побратимів запропонував Ірині руку та серце. Усе відбувалося досить швидко, присутні не здогадувались про інтригу. Як тільки особовий склад вийшов на плац, командир викликав Ірину зі строю, наче щось довести. Тим часом Василь з іншого боку підійшов з каблучкою та квітами. Ірина повернулася, щоб йти до строю, але коханий освідчився у своїх почуттях. Ірина, приголомшена стояла, думала, чекала. Оркестр грав «Наречену» , військовослужбовці аплодували, підтримували її у виборі та після короткої паузи вона відповіла: – «Так, звичайно !!!».

Щасливі та закохані, вони ще довго залишалися прикуті увагою своїх побратимів, командирів, але найголовніше, що їх поєднала доля, незважаючи на вік та відстань. Такі миті у житті військових відбуваються не вперше, лише за рік три пари із числа військовослужбовців об’єднали свої почуття у сім’ї, у деяких уже навіть народилися малюки. Але у такий спосіб зізнання, армійці артилерійської бригади роблять уперше. Як з’ясувалося згодом, для Ірини це була повна несподіванка, вона навіть гадки не мала, що Василь таке придумає.

У народі побутує думка, що в любові неможливого немає. Тому усе вийшло так, як мало бути, все було прекрасно.

На останок хочеться додати, нехай везіння і взаєморозуміння будуть поруч із закоханими. Цінуйте та любіть, бережіть один одного і нехай в житті все вдається!

Прес-офіцер, лейтенант Ю.КУЛЬПА