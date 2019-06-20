Вибори 2019 Політика 

На сайті ЦВК з’явилися нові кандидати в парламентарі від Тернопільської області

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ÃÂ¦ÃÂÃÂ ÃÂ¿ÃÂÃÂ¸ÃÂ¹ÃÂ¼ÃÂ°ÃÂ ÃÂ´ÃÂ¾ÃÂºÃÂÃÂ¼ÃÂµÃÂ½ÃÂÃÂ¸ ÃÂ²ÃÂÃÂ´ ÃÂºÃÂ°ÃÂ½ÃÂ´ÃÂ¸ÃÂ´ÃÂ°ÃÂÃÂÃÂ² ÃÂ ÃÂ½ÃÂ°ÃÂÃÂ´ÃÂµÃÂ¿ÃÂ¸ ÃÂ¾ÃÂÃÂÃÂ°ÃÂ½ÃÂ½ÃÂÃÂ¹ ÃÂ´ÃÂµÃÂ½ÃÂÃÂ / ÃÂÃÂ¾ÃÂÃÂ¾ ÃÂ£ÃÂÃÂÃÂÃÂВпродовж 15:40 – 17:50 год сьогодні, 20 червня, на сайті Центральної виборчої комісії внесено інформацію про ще 6 кандидатів у народні депутати України від Тернопільщини. Разом наразі — 17 висуванців.

Раніше ми повідомляли про 11 висуванців.

Станом на 18:00 год 20 червня округ №163 офіційно представляють: Мамчак Юлія Миколаївна, Юзьвак Ігор Ярославович, Римар Лариса Іванівна, Черкашин Максим Володимирович.

№164: Іванусь Богдан Іванович, Кравець Володимир Васильович, Панчук Іван Миколайович, Салко Віта Степанівна.

№165: Горба Віталій Вячеславович, Чайківський Іван Адамович, Мартюк Василь Іванович.

Округ №166: Василіцький Роман Романович, Люшняк Микола Володимирович, Холоднюк Зеновій Васильович, Вітвіцький Олег Іванович.

На окрузі №167 – Навольський Тарас Іванович та Квач Алла Василівна.

Інформацію про кандидатів можна знайти на сайті ЦВК.

Нагадаємо, 20 червня — останній день, коли можна подати документи на реєстрацію кандидатом у народні депутати. Відповідна дата була закріплена в календарному плані виборів.

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