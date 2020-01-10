Smart watch: какую модель выбрать для занятий спортом?

Еще несколько лет назад умные часы довольно часто позиционировались как бесполезные гаджеты, которые были изобретены с целью замены калькуляторов, телефонов, традиционных часов, медиа-плееров и карманных компьютеров. Однако когда они попали в руки миллионов пользователей, впечатления об этих устройствах изменились в лучшую сторону. С чем это связано? Главным преимуществом Smart watch стала возможность следить за состоянием здоровья владельца не только во время прогулок или отдыха, но и во время занятий спортом. А все благодаря тому, что современные умные часы выполняют функции компаса, GPS-навигатора, шагомера и других полезных устройств. Но какие именно Smart watch выбрать среди такого значительного ассортимента? Если вы хотите приобрести не просто спортивный трекер, но и гаджет для ежедневного пользования, то умные часы apple watch – лучший вариант для вас.

Почему стоит приобрести Аpple watch?

Функциональность. Последние модели умных часов от знаменитой «яблочной корпорации» поместили в себе целый ряд функций, благодаря которым занятия спортом приносят не только пользу, но и удовольствие. К примеру, Apple Watch Series 5 следят за вашим сердечным ритмом в течение всего дня и оповещают владельца о снижении или повышении пульса. Кроме этого, данные смарт-часы позволяют измерять все необходимые показатели и фиксируют результаты вашей активности. Дополнительно вы можете устанавливать цели тренировок, анализировать тенденции результатов и даже улучшать технику бега. Ну а еще одним бонусом последней модели Аpple watch стала возможность погружения в воду на глубину до 50 м. Надежность. Корпуса разумных часов от Аpple изготавливаются из алюминия, керамики и нержавеющей стали. Однако, для повышения уровня надежности спортивной серии, в этих моделях принципиально установлен именно стальной корпус. Доступная цена. Весь ассортимент Apple Watch выпускается в нескольких модификациях – основная, Sport и Edition. Так вот, именно спортивный вариант стоит дешевле других. Хороший внешний вид. Благодаря сменным ремешкам спортивные смарт-часы от Apple могут стать прекрасным дополнением и к деловым и к повседневным образам. К тому же, наличие такого аксессуара позволяет подчеркнуть индивидуальность и статус владельца.

Благодаря таким преимуществам умные часы Аpple watch станут вашими незаменимыми помощниками во время разных тренировок. Главное – начать!