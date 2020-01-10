У Тернополі пропонують встановити пам’ятник незрозуміло кому

Петицію з такою пропозицією 8 січня у міській раді зареєстрував тернополянин Микола Головенко.

З метою втілення в життя гуманітарної політики одного з найвизначніших світових лідерів, нашого президента В. Зеленського, пропоную встановити у місті Тернопіль пам’ятник незрозуміло кому, який стане символом пам’яті та прагнень українського народу до незрозуміло чого, але до того, щоб не було гірше і щоб усюди був мир, любов і братерство, – йдеться у петиції.

Станом на 10 січня петицію підписали 8 осіб з 300 необхідних. Нагадаємо, щоб цю петицію розглянули у міській раді – за 30 днів вона має зібрати 300 підписів.