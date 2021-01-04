Современный генератор электричества – особенности выбора

Благодаря использованию генератора электричества сегодня можно очень просто достичь автономности в плане электроснабжения. Актуально такое утверждение при некачественной подаче электричества либо частых его отключениях. Для того чтобы подобрать генератор правильно, необходимо учесть специфику его эксплуатации. От этого будут зависеть многие параметры.

Выбор мощности

Все генераторные установки можно условно разделить на 4 типа в зависимости от сферы использования:

для домашней эксплуатации;



для дачи;



для небольших торговых помещений;



для производства либо строительного объекта.

Каждый из перечисленных типов генераторов требует определенной мощности -только в этом случае он способен справиться с поставленной перед ним задачей. Для того чтобы понять, какой параметр лучше выбрать, достаточно сложить показатели для каждого потребителя, который потенциально планируется подключать к Сети. Важно также учитывать, что не все электроприборы будут работать одновременно. К полученной цифре добавляется показатель пускового тока, в итоге выходит то значение, которое нужно, к нему дополнительно добавляют примерно 30% запаса.

Сразу важно понять, что излишне мощный прибор приобретать не стоит, так как в этом случае топливо будет тратиться зря. Современный генератор в Украине – это оборудование, в первую очередь, экономичное и эффективное.

Генератор для дома

Электростанция до 3 кВт, эксплуатации которой вполне достаточно для полноценной работы бытовой техники. Лучше использовать ее в качестве источника вспомогательного, который позволяет пользоваться предметами первой необходимости.

Электростанция для дачи

Такие приборы обычно достигают мощности 5 кВт. С их помощью можно пользоваться мне только простым бытовыми приборами, но и колодцем или скважиной, в которой функционирует насос – как известно, на него уходит львиная доля энергии.

Генератор для строительных работ

Выбирая такое оснащение, следует учитывать, что строительные инструменты и оборудование требует внушительного объёма электричества не только во время работы, но и непосредственно при запуске. Коэффициент пускового тока для таких приборов может составлять 4, например, когда речь идет о сварочных аппаратах, а потому для ведения строительства лучше подбирать генератор, мощность которого составляет от 10 кВт и более. Для строительства генератор порой бывает жизненно необходим, так как его можно использовать на значительной удаленности от централизованной электросети, а также в тех местах, где высока вероятность повреждения коммуникаций во время работы. Наличие резервного источника электроэнергии позволяет не останавливать стройку, и лучше для этой цели выбирать дизельный генератор.