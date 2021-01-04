Біля будинків 9 та 9А на вул. Володимира Великого в Тернополі тепер безпечніше

Днями тут встановили нове освітлення (три стовпи), облаштувати яке наполягав голова ОСББ «Володимира Великого, 9А», член команди «Сила Людей» Богдан Хома.

Ще в серпні 2020 року Богдан Хома зібрав понад дві сотні підписів від мешканців вулиць Володимира Великого та Овочевої. Разом з жителями мікрорайону очікував позитивної реакції міської влади.

Текст звернення тут:

І прохання людей таки почули, проте частково. Адже, за словами Богдана Хоми, велика частина вулиці Овочева, зокрема поруч будинків 7 та 9, так і залишилася без освітлення. Богдан вже написав звернення, аби дізнатися мотивацію влади. Відповідь ми оприлюднимо згодом.

Та тішить, що принаймні жителі Володимира Великого 9 і 9А в темну пору доби можуть почувати себе в більшій безпеці. Дякуємо усім активним мешканцям, які долучилися своїм підписом під зверненням!

«На цьому ми зупинятися не плануємо. В планах ще ініціювати облаштування пішохідного перехіду до супермаркету, озеленення території поруч будинків. Загалом 2021 рік, думаю, буде плідним. Звісно, за підтримки мешканців», – переконаний Богдан Хома.