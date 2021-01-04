Пробне ЗНО-2021: реєстрація починається 5 січня

Пробне зовнішнє незалежне оцінювання проходить з метою ознайомлення всіх охочих із процедурою проведення зовнішнього незалежного оцінювання, структурою та змістом тестового зошита, порядком доступу до пункту тестування та робочого місця. Пробне тестування є важливою складовою підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання.

За інформацією Українського центру оцінювання якості освіти реєстрація для участі в пробному зовнішньому незалежному оцінюванні триватиме протягом 5–19 січня 2021 року на сайті відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти (для жителів Тернопільської області – це Івано-Франківський РЦОЯО). У 2021 році пробне зовнішнє незалежне оцінювання з української мови, української мови і літератури, історії України, математики, математики (завдання рівня стандарту), біології, географії, фізики, хімії, англійської, іспанської, німецької та французької мов відбудеться 10 квітня 2021 року.

З огляду на загрози у 2021 році кожний учасник / кожна учасниця зможе вибрати лише один предмет для проходження пробного ЗНО.

Для всіх зареєстрованих учасників пробного ЗНО будуть створені інформаційні сторінки.

Окрім участі в пробному ЗНО з одного з навчальних предметів, кожний зареєстрований учасник / кожна зареєстрована учасниця зможе додатково завантажити тестові зошити з усіх навчальних предметів із переліку предметів ЗНО-2021 та пройти тестування вдома.

Для отримання результатів пробного ЗНО кожному учаснику / кожній учасниці потрібно буде занести свої відповіді до спеціального сервісу «Визначення результатів пробного зовнішнього незалежного оцінювання» упродовж 10–14 квітня.

Для тих, хто скористається такою можливістю, результати пробного ЗНО буде оприлюднено в особистих кабінетах учасників 16 квітня.

Пробне зовнішнє незалежне оцінювання є платною послугою. Вартість одного тестування у 2021 році для осіб, які проходитимуть ПЗНО у Закарпатській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій областях, становить 216 грн.