Страховка на мотоцикл в Україні є обов’язковою, а на мопед — ні. В суперечках поставлено крапку!

На українських форумах для власників мотоциклів і мопедів вже кілька років ідуть суперечки щодо необхідності страховки для вказаних транспортних засобів. Якщо з мотоциклами все більш-менш чітко, то щодо мопедів було багато незрозумілих моментів.

Останні роз’яснення юристів свідчать, що страховка на мопед не є обов’язковою. Мопед визнаний транспортним засобом згідно правил дорожнього руху, але для нього законом про автоцивільну відповідальність не встановлений коригувальний коефіцієнт. Закон має вищу юридичну силу, ніж ПДР.

Які збитки покриває страховка?

Багатьом цікаво, що покривае страховка для мотоциклів. В законі чітко прописано, що завдяки ОСЦПВ покриваються збитки на:

Лікування

Ремонт транспортного засобу для постраждалої сторони або сторін.

Не компенсуються збитки, завдані крадіями чи вандалами, а також навмисно заподіяна шкода. Для захисту від цих та інших ризиків потрібно придбати КАСКО.

Скільки коштує страховка на мотоцикл?

Вартість страховки залежить від об’єму двигуна, франшизи, пільг. Наприклад, страхування мотоциклу з об’ємом двигуна до 300 кубічних сантиметрів коштує від 430 гривень, а якщо обсяг двигуна більший за вказаний параметр, то доведеться викласти вже від 850 гривень.

Якщо ви бажаєте придбати страховку з нульовою франшизою, то доведеться додати до вказаних сум ще 150-200 гривень. Розмір франшизи складає 2500-2700 гривень, цю суму збитків власник транспортного засобу буде відшкодовувати самостійно, а все інше заплатить страхувальник.

Страховка на мотоцикл зараз продається через Інтернет, тому можна зручно обрати страхову компанію, ознайомитися з пропозиціями страхувальників, погодитися на самий вигідний для себе варіант. Страховка на мотоцикл, ціна якої є більш-менш прийнятною, не лише виконає вимоги закону, але і зробить водія впевненіше на дорозі.

Нарешті, ми чітко отримали відповідь на питання, чи потрібна страховка на мотоцикл. Так, вона є обов’язковою, а щодо мопеду, то страхування можна придбати за бажанням власника транспортного засобу. Водій мопеду є повноправним учасником дорожнього руху, тому в разі заподіяння шкоди іншим учасникам він має сплачувати всі збитки. Якщо в нього немає страхового полісу, то сплачувати гроші доведеться з власної кишені.