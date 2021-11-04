На Тернопільщині в пожежі загинула старенька бабуся

О 08:44 у сел. Скала-Подільська Скала-Подільської територіальної громади Чортківського району на вул. Грушевського виникла пожежа в житловому будинку. Про це повідомляють в Управлінні ДСНС України в Тернопільській області.

На місці події виявлено тіло мешканки будинку, 1927 року народження. Внаслідок пожежі знищено диван та речі домашнього вжитку в кімнаті на площі 2 м кв., пошкоджено меблі на площі 1 м кв. Пожежу ліквідовано черговими караулами 8-ї державної пожежно-рятувальної частини 4-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління та місцевої пожежної команди сел. Скала-Подільська. Під час гасіння врятовано одну будівлю.