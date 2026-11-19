Учні тернопільських шкіл у 2026/2027 навчальному році можуть відпочивати під час зимових канікул із 14 грудня 2026 року до 10 січня 2027 року.

Водночас єдиного графіка зимових канікул для всіх шкіл України немає. Дати відпочинку визначають педагогічні ради навчальних закладів, тому вони можуть відрізнятися навіть у межах одного міста.

Для порівняння, у Києві зимові канікули попередньо заплановані з 24 грудня до 10 січня, у Львові — з 24 грудня до 6 січня, а в Хмельницькому та Рівному — з 19 грудня до 3 січня.

У більшості українських шкіл зимовий відпочинок орієнтовно триватиме наприкінці грудня та на початку січня, однак остаточні дати батькам варто уточнювати безпосередньо у своїй школі.

Графік канікул може змінюватися залежно від безпекової ситуації, погодних умов чи інших обставин.