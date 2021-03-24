Сучасна амбулаторія у с. Городище вже незабаром прийматиме пацієнтів

У селі Городище збудували сучасну амбулаторію. Вже незабаром вона зможе приймати пацієнтів. Під час робочого візиту голова обласної державної адміністрації Володимир Труш оглянув новозбудоване приміщення амбулаторії, ознайомився із режимом роботи, забезпеченням лікарськими препаратами та медичним обладнанням, поспілкувався з працівниками.



«Розпочалося будівництво амбулаторії ще у 2018 році. Фактично ще минулого року приміщення було готове, однак було деякі недоробки. Зараз усі недоліки виправлено, у закладі створено всі умови і для медичного персоналу, і для пацієнтів. Приміщення нове, сучасне, відповідає всім стандартам. Раніше людям доводилося їхати до найближчої амбулаторії майже 20 км, тепер вони зможуть отримати якісні медичні послуги на місці», – зазначив Володимир Труш.



В амбулаторії є діагностичний кабінет, власна лабораторія. Вона укомплектована усім необхідним обладнанням. Також сімейні лікарі матимуть машину у користуванні.

«Раніше у селі Городище працював фельдшерський пункт. Приміщення було в аварійному стані. Тому у нас виникла не лише потреба у новому приміщенні, а й направлення лікарської допомоги до місця, де проживає населення. Якщо брати логістику, то до найближчої амбулаторії потрібно було їхати 20 км. Людям старшого віку, з маленькими дітьми було важко добиратися. Тому ми вирішили фактично з нуля збудувати амбулаторію», – розповіла директор центру первинної медико-санітарної допомоги Козівської селищної ради Зоряна Пончко.



Відтак Городищенська АЗПСМ буде обслуговувати населення трьох сіл: с. Городище, с. Великий Ходачків, та с. Плотича. В цілому дана амбулаторія буде обслуговувати більше 2500 пацієнтів.

В амбулаторії будуть працювати 2 сімейних лікарі, 4 медичні сестри та одна молодша медична сестра. Також на базі амбулаторії планують відкрити пункт щеплення від COVID-19.



Додамо, що на Тернопільщині заплановано побудувати 19 амбулаторій. 8 уже здано в експлуатацію. Минулого року частину амбулаторій було відкрито. Цьогоріч це уже третя амбулаторія.