Топ-9 переваг ламінату



Коли заходить мова про вибір найкращого підлогового покриття в 2023 році, яке б мало оптимальне поєднання плюсів і мінусів, на думку приходять ламінат і паркетна дошка — про те, чим вони різняться між собою, читайте за посиланням у цьому реченні.

А в цьому матеріалі ми хочемо докладніше розповісти саме про ламінат, як один із фаворитів українських ринку. Підлога з ламінату з її чудовою привабливістю надає цікаву атмосферу домашнім, офісним та бізнес-просторам.

Ключові переваги ламінату:

1. Довговічність

При правильному укладанні та догляді за ламінатом він може протистояти зносу, тиску та пошкодженням. Це забезпечує вам якісну підлогу, яка може прослужити багато років у порівнянні з іншими варіантами підлогових покриттів. Оскільки вони можуть зноситися через кілька років, а ламінат — ні. Він служить довше, зберігаючи той самий блиск, що й раніше. У ламінаті один із шарів складається з HDF (деревноволокниста плита високої щільності), який забезпечує гладкішу, міцнішу і твердішу підлогу, ніж MDF (деревноволокниста плита середньої щільності), що робить його більш довговічним.

2. Економічність

Підлога з ламінату може стати чудовою інвестицією для вашого будинку, оскільки вона служить довше, ніж будь-яка інша. Це розумно — використовувати підлогу, яка не потребує заміні в майбутні 2-3-4 роки і ще довше. Підлога міцна, що знижує ймовірність будь-яких пошкоджень і навіть знижує витрати на технічне обслуговування протягом більш тривалого періоду. Довговічність робить ламінат дійсно економічним вибором серед клієнтів.

3. Простота очищення

Ламіновані дерев’яні підлоги легко чистити в порівнянні з килимами, які затримують пил, комах, неприємний запах і кліщів, що викликають алергію та захворювання у людей у житлових чи комерційних приміщеннях. Ламіновану підлогу можна підмітати та чистити пилососом, щоб видалити будь-який пил, навіть якщо ви щось пролили на підлогу, вам просто потрібно витерти це.

4. Легко поєднується із домашнім декором

Однією з основних переваг укладання ламінату є те, що ви завжди можете доповнити їм свій домашній декор. Підлогове покриття випускається в різних кольорах і відтінках, що надає йому природного і шикарного вигляду, додаючи краси вашому будинку. Незалежно від того, яку тему ви обрали для своєї домівки, підолга добре виглядатиме і відповідатиме їй.

5. Шумоізоляція

Це може покращити акустику в приміщеннях, тому танцювальні зали, музичні студії та багато підприємств інвестують у це покриття для підлоги. Ви не відчуваєте ніяких вібрацій, глухих звуків та допомагаєте вести життя без перешкод. Якщо ви музикант, танцюрист або просто меломан, то ламінат – це відмінне вкладення для вас, адже жоден звук не зможе переступити поріг вашого приміщення.

6. Простота встановлення

Ламінована підлога проста в установці в порівнянні з іншими підлогами, зазвичай вона скріплюються скобами або прибиваються цвяхами. Мало того, ламінат можна легко відремонтувати, потім замінити та закріпити новим.

7. Збільшення загальної вартості нерухомості

Ламінована підлога, встановлена у вашому будинку, може збільшити його вартість на ринку. Це працює як довгострокова інвестиція, оскільки може принести вам більш високу ціну, ніж поточна ціна у вашому районі. Навіть агенти стверджують, що будинок із підлогою з ламінату можна продати так само швидко, як і з деревини, та отримати прибуток після перепродажу нерухомості.

8. Додайте естетики до вашого будинку

Одна з кращих речей у укладанні ламінату полягає в тому, що він додає теплоти і стилю вашому будинку. Навіть коли ви вирішите змінити тему домашнього декору, вона все одно відповідатиме декору. Як правило, це екологічно чисте покриття, яке надає вашому будинку природного вигляду завдяки різноманітності стилів, кольорів і відтінків.