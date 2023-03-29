У лавах поліції охорони Тернопільщини – поповнення



До служби в Управлінні поліції охорони Тернопільської області приступили шестеро поліцейських. Це випускники першого за період великомасштабної війни випуску Вінницького вищого професійного училища Департаменту поліції охорони Андрій Маслюк, Володимир Палюх, Владислав Халаман, Володимир Пітух, Євген Гречин і Марія Марусяк. Усі вони раніше були вільнонайманими працівниками УПО, але згодом вирішили стати професійними поліцейськими охорони, пройшли курс навчання і 23 березня склали присягу на вірність українському народові.

– Для того, щоб краще зрозуміти психологію поліцейських, я вирішила сама пройти первинну професійну підготовку й атестуватися, – каже психолог Марія Марусяк. – Майже пів року ми вивчали тактичну, вогневу, стройову підготовку, кримінальне право і тепер маємо всі ті знання і навички, які необхідні поліцейським охорони для сумлінного виконання службових обов’язків. Тепер і ми стали частинкою історії єдиного в Україні навчального закладу, який уже пів століття готує майбутніх керівників і генералів поліції.

Невдовзі лави поліцейських охорони Тернопільщини поповнять іще дванадцять осіб.