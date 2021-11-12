Круті новинки конструкторів lego 2021 року у продажу в «Епіцентрі»

Легендарна датська компанія LEGO, вже понад 70 років радує дітей та дорослих різнокольоровими конструкторами. Засновники протягом 26 років шукали правильні матеріали, форму та конструкцію, спочатку це була деревина, пізніше перейшли на пластмасові елементи і зробили це з неймовірною точністю. Адже навіть цеглинки найперших моделей 1958 року досі сумісні із сучасними. Виробники продовжують наголошувати на якості своєї продукції, а також випускають тисячі нових наборів на різні теми. Конструктори LEGO займають лідируючі позиції у різдвяних листах Святому Миколаю та Діду Морозу від дітлахів, адже щороку з’являються нові колекції, які захоплюють не лише дітей, а й дорослих.

Інтернет-магазин «Епіцентр» регулярно поповнює асортимент крутими новинками, і на даний момент має у своєму асортименті понад 30 колекцій. Серед найпопулярніших: для хлопчиків – LEGO Ninjago, LEGO Creator, LEGO City, LEGO Minecraft, LEGO VIDIYO; для дівчаток – LEGO Friends, LEGO Disney, LEGO DUPLO, LEGO Trolls, LEGO Dots; для дорослих – LEGO Architecture, LEGO Star Wars, LEGO Super Heroes, LEGO Art, LEGO Technic, LEGO Botanical.

Вибираючи конструктор LEGO на подарунок дуже легко розгубитись у такому різнобарвному світі, але це не проблема. Спільно з «Епіцентром» ми підготували добірку 5 найпопулярніших моделей конструкторів lego 2021 року. Очолює список набір LEGO Harry Potter – створений за мотивами, не побоюючись цього слова «легендарного фільму». Новинки 2021 року ще глибше «просочені» магією Хогвартсу. Наступний у списку – LEGO VIDIYO – набір, який дозволяє грати, створюючи при цьому власні музичні відео. Завдяки співпраці компанії LEGO з Universal Music Group діти грають одночасно фізично та віртуально, розвиваючи при цьому фантазію та креатив. На третій позиції розмістився конструктор LEGO Disney Princess Королівська карета Попелюшки – мрія всіх маленьких принцес. У набір входить: карета, білі конячки, попелюшка та феї. Збираючи такий набір кожна маленька принцеса зможе поринути у світ Діснея. Четверту позицію займає LEGO DOTS Креативний набір для свята – ще один конструктор, який найбільше підходить для дівчаток, у набір входять різнокольорові плитки, наклейки та 6 кексів, які потрібно прикрасити проявивши фантазію. І замикає список Конструктор LEGO Technic McLaren Senna GTR – за цим набором не проти скоротити час навіть дорослий, 830 деталей, які з’єднуються в круту гоночну машину, готову до найшвидшої гонки.

Всі ці та безліч інших наборів є в інтернет-магазині «Епіцентр». Але за однією приємною новиною неодмінно слідує інша і полягає вона в тому, що купити конструктори LEGO 2021 року в «Епіцентрі» за акційною ціною ви можете прямо зараз оформивши замовлення на сайті, забрати замовлення при цьому можна безкоштовно самовивозом з центрів видачі онлайн-замовлень, які розташовані по всій території України.