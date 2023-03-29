У Тернополі протягом квітня-травня будуть планові відключення світла

❗ВАТ «Тернопільобленерго» планує здійснити реконструкцію однієї з високовольтних підстанцій, що живить споживачів промислового району м. Тернополя.

Це дозволить підвищити надійність електрозабезпечення споживачів в цьому енерговузлі, – повідомляють в Тернопільобленерго.

🗓У зв’язку з цим, протягом квітня-травня передбачаються денні планові вимкнення електроустановок споживачів цього району.

🔊Компанія заздалегідь буде інформувати споживачів, у відповідності до встановлених правил.