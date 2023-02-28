У Тернополі оголошено набір на програму «Муніципальне замовлення»
Тернопільська міська рада проводить набір студентів останніх років навчання на програму «Муніципальне замовлення», яка передбачає часткову оплату міською радою за навчання та гарантоване працевлаштування у комунальних підприємствах, установах, організаціях або виконавчих органах міської ради.
Перелік професій на «Муніципальне замовлення» щороку формується на основі потреб у фахівцях, робітничих кадрах комунальних підприємств, установ, організацій та виконавчих органів міської ради.
Муніципальне замовлення формується за умов:
- Часткової оплати Тернопільською міською радою навчання студента у закладах освіти міста та подальше працевлаштування у комунальних підприємствах, установах, організаціях та виконавчих органів міської ради;
- Відпрацювання студентом у комунальних підприємствах, установах, організаціях та виконавчих органів міської ради терміном не менше трьох років.
Перелік спеціальностей для участі у Програмі «Муніципальне замовлення»:
- Юрист-консультант
- Перекладач
- Міжнародний туризм
- Інженер
- Вихователь закладу дошкільної освіти
Що необхідно для участі у Програмі «Муніципальне замовлення»?
Крок 1: До 06 березня 2023 року охочим подати заяву про участь у конкурсі для внесення у список кандидатів на оплату навчання та працевлаштування (вул. Шевченка, 1, каб. 44)
Крок 2: Подати необхідний перелік документів комісії та пройти співбесіду (перелік документів буде надісланий додатково на електронну пошту);
Крок 3: Після успішного проходження співбесіди укласти договір з міською радою про участь у Програмі «Муніципальне замовлення»;
Крок 4: Після завершення навчання отримати направлення на роботу та відпрацювати щонайменше три роки в комунальних підприємствах, установах, організаціях або виконавчих органів міської ради.
З питаннями щодо участі у конкурсному відборі звертатися за телефоном: (0352)528856 або на електронну адресу: upravl.osvita@ukr.net