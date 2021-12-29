УВАГА! Новинка 2022 року! Пульмонологія та спірографія в центрі міста!

Раді повідомити вам, що тепер у медичному центрі «Оксфорд Медікал Тернопіль» вестиме прийом лікар-пульмонолог! А також, тепер ви можете одночасно з прийомом зробити спірографію (спірометрію), тобто обстежити функцію дихання максимально точно!

Пульмонологія – область медицини, що вивчає захворювання дихальної системи людини, їх діагностику та лікування.

Під дихальною системою людини мають на увазі:

дихальні шляхи;

плевру (вісцеральна оболонка, що вистилає порожнину грудної клітки зсередини та зовнішню поверхню легень);

м’язи, що беруть участь в акті дихання;

дихальний центр у довгастому мозку, який відповідає за своєчасні видих та вдих.

Пульмонолог – це лікар, який займається дослідженням та лікуванням захворювань усіх відділів дихальної системи, розглядаючи їх у тісному взаємозв’язку з усім організмом.

Компетенція лікаря поширюється на досить широкий список захворювань, від гострих респіраторних інфекцій до онкологічних та вроджених хвороб, однак у деяких випадках допомога обмежиться лише консультацією пульмонолога та діагностикою захворювання, для подальшого лікування пацієнт передається фахівцям вузького профілю.

Лікар-пульмонолог лікує:

хронічні та гострі (прості та обструктивні) бронхіти;

пневмонії (запалення легень);

альвеоліти (запалення альвеол – найдрібніших структурних одиниць легені);

плеврити (запалення оболонок легені);

ХОЗЛ (хронічна обструктивна хвороба легень);

бронхіальну астму;

алергічні та професійні захворювання (у тому числі пневмоконіоз, силікоз);

саркоїдоз, муковісцидоз та інші фібрози (розростання сполучної тканини)

В МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль» прийом вестиме к.м.н., доцент кафедри внутрішньої медицини ТНМУ ім. І.Я. Горбачевського, лікар-терапевт вищої категорії, лікар-пульмонолог вищої категорії!

Для запису на консультацію звертайтесь за номером (068) 752 52 52 чи (0352) 52 52 52.