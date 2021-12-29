УВАГА! Новинка 2022 року! Пульмонологія та спірографія в центрі міста!
Раді повідомити вам, що тепер у медичному центрі «Оксфорд Медікал Тернопіль» вестиме прийом лікар-пульмонолог! А також, тепер ви можете одночасно з прийомом зробити спірографію (спірометрію), тобто обстежити функцію дихання максимально точно!
Пульмонологія – область медицини, що вивчає захворювання дихальної системи людини, їх діагностику та лікування.
Під дихальною системою людини мають на увазі:
- дихальні шляхи;
- плевру (вісцеральна оболонка, що вистилає порожнину грудної клітки зсередини та зовнішню поверхню легень);
- м’язи, що беруть участь в акті дихання;
- дихальний центр у довгастому мозку, який відповідає за своєчасні видих та вдих.
Пульмонолог – це лікар, який займається дослідженням та лікуванням захворювань усіх відділів дихальної системи, розглядаючи їх у тісному взаємозв’язку з усім організмом.
Компетенція лікаря поширюється на досить широкий список захворювань, від гострих респіраторних інфекцій до онкологічних та вроджених хвороб, однак у деяких випадках допомога обмежиться лише консультацією пульмонолога та діагностикою захворювання, для подальшого лікування пацієнт передається фахівцям вузького профілю.
Лікар-пульмонолог лікує:
- хронічні та гострі (прості та обструктивні) бронхіти;
- пневмонії (запалення легень);
- альвеоліти (запалення альвеол – найдрібніших структурних одиниць легені);
- плеврити (запалення оболонок легені);
- ХОЗЛ (хронічна обструктивна хвороба легень);
- бронхіальну астму;
- алергічні та професійні захворювання (у тому числі пневмоконіоз, силікоз);
- саркоїдоз, муковісцидоз та інші фібрози (розростання сполучної тканини)
В МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль» прийом вестиме к.м.н., доцент кафедри внутрішньої медицини ТНМУ ім. І.Я. Горбачевського, лікар-терапевт вищої категорії, лікар-пульмонолог вищої категорії!
Для запису на консультацію звертайтесь за номером (068) 752 52 52 чи (0352) 52 52 52.