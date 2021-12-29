17:31 | 29.12.2021
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2021-й став роком «Великого будівництва» на Тернопільщині

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Голова облдержадміністрації Володимир Труш спільно із начальником Служби автомобільних доріг в Тернопільській області Миколою Довгошиєю в цифрах і фактах підбили підсумки року.

  • Цьогоріч ми посіли друге місце в Україні по ремонту доріг і відремонтували понад 277 км автошляхів області.За програми Володимира Зеленського «Велике будівництво» триває облаштування інфраструктури.  Тернопільщина зростає економічно і розвиває туристичну галузь завдяки «Великому будівництву». Відремонтовані дороги дають можливість туристам і гостям області доїхати до того чи іншого туристичного об’єкту. Якщо брати загалом, то 30% замків України розташовані у Тернопільській області, — розповів Володимир ТРУШ.

За 2021 рік мешканці області отримали:

  • 28 км нового освітлення
  • 48 км тротуарів
  • 31,8 км бар’єрного огородження
  • 8 майданчиків для відстою вантажівок
  • 1,3 км дельтаблоків

Тернопільщина зростає економічно і розвиває туристичну галузь завдяки «Великому будівництву». Відремонтовані дороги дають можливість туристам і гостям області доїхати до того чи іншого туристичного об’єкту. Якщо брати загалом, то 30% замків усієї України розташовані у Тернопільській області.

Наступного року нас чекає не менший об’єм робіт. Найближчі проекти передбачають завершення усіх перехідних об’єктів та їх здача в експлуатацію: 

  • Дорога Р-43 Тернопіль – Ланівці на усій протяжності 
  • Будівництво транспортної розв’язки у двох рівнях на перетині доріг Р-41 і Р-39 
  • Старт будівництва Північно-східного обходу м.Тернопіль 
  • Т-20-06 Городище – Зарваниця – Бучач 
  • Т-20-04 Бережани – Підгайці – Монастириська 
  • Р-24 Татарів – Коломия – Кам’янець-Подільський 
  • Р-26 Острог – Кременець

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