2021-й став роком «Великого будівництва» на Тернопільщині

Голова облдержадміністрації Володимир Труш спільно із начальником Служби автомобільних доріг в Тернопільській області Миколою Довгошиєю в цифрах і фактах підбили підсумки року.

Цьогоріч ми посіли друге місце в Україні по ремонту доріг і відремонтували понад 277 км автошляхів області.За програми Володимира Зеленського «Велике будівництво» триває облаштування інфраструктури. Тернопільщина зростає економічно і розвиває туристичну галузь завдяки «Великому будівництву». Відремонтовані дороги дають можливість туристам і гостям області доїхати до того чи іншого туристичного об’єкту. Якщо брати загалом, то 30% замків України розташовані у Тернопільській області, — розповів Володимир ТРУШ.

За 2021 рік мешканці області отримали:

28 км нового освітлення

48 км тротуарів

31,8 км бар’єрного огородження

8 майданчиків для відстою вантажівок

1,3 км дельтаблоків

Тернопільщина зростає економічно і розвиває туристичну галузь завдяки «Великому будівництву». Відремонтовані дороги дають можливість туристам і гостям області доїхати до того чи іншого туристичного об’єкту. Якщо брати загалом, то 30% замків усієї України розташовані у Тернопільській області.

Наступного року нас чекає не менший об’єм робіт. Найближчі проекти передбачають завершення усіх перехідних об’єктів та їх здача в експлуатацію:

Дорога Р-43 Тернопіль – Ланівці на усій протяжності

Будівництво транспортної розв’язки у двох рівнях на перетині доріг Р-41 і Р-39

Старт будівництва Північно-східного обходу м.Тернопіль

Т-20-06 Городище – Зарваниця – Бучач

Т-20-04 Бережани – Підгайці – Монастириська

Р-24 Татарів – Коломия – Кам’янець-Подільський

Р-26 Острог – Кременець