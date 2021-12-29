2021-й став роком «Великого будівництва» на Тернопільщині
Голова облдержадміністрації Володимир Труш спільно із начальником Служби автомобільних доріг в Тернопільській області Миколою Довгошиєю в цифрах і фактах підбили підсумки року.
- Цьогоріч ми посіли друге місце в Україні по ремонту доріг і відремонтували понад 277 км автошляхів області.За програми Володимира Зеленського «Велике будівництво» триває облаштування інфраструктури. Тернопільщина зростає економічно і розвиває туристичну галузь завдяки «Великому будівництву». Відремонтовані дороги дають можливість туристам і гостям області доїхати до того чи іншого туристичного об’єкту. Якщо брати загалом, то 30% замків України розташовані у Тернопільській області, — розповів Володимир ТРУШ.
За 2021 рік мешканці області отримали:
- 28 км нового освітлення
- 48 км тротуарів
- 31,8 км бар’єрного огородження
- 8 майданчиків для відстою вантажівок
- 1,3 км дельтаблоків
Тернопільщина зростає економічно і розвиває туристичну галузь завдяки «Великому будівництву». Відремонтовані дороги дають можливість туристам і гостям області доїхати до того чи іншого туристичного об’єкту. Якщо брати загалом, то 30% замків усієї України розташовані у Тернопільській області.
Наступного року нас чекає не менший об’єм робіт. Найближчі проекти передбачають завершення усіх перехідних об’єктів та їх здача в експлуатацію:
- Дорога Р-43 Тернопіль – Ланівці на усій протяжності
- Будівництво транспортної розв’язки у двох рівнях на перетині доріг Р-41 і Р-39
- Старт будівництва Північно-східного обходу м.Тернопіль
- Т-20-06 Городище – Зарваниця – Бучач
- Т-20-04 Бережани – Підгайці – Монастириська
- Р-24 Татарів – Коломия – Кам’янець-Подільський
- Р-26 Острог – Кременець