У Тернополі пожежа – підпалили дачу за монастирем на Тарнавського

Сьогодні близько 20.30 у Тернополі на вулиці Тарнавського зразу за монастирем францисканців почалася пожежа однієї з дач.

Як розповідає “Погляду” мешканка прилеглого будинку, спочатку здалося, що хтось витріпує коврики, такий гучний звук був. А тоді вже з вікон стало видно заграву.

Хтось підпалив дачу відразу за монастирем. Це додуматися треба.

До слова, сьогодні у Тернополі цілий день лив дощ, тому, щоб сталася така пожежа, мав хтось добре постаратися.

Зараз пожежу ліквідовують працівники ДСНС України в Тернопільській області.

Нагадаємо, за ці дачі на Тарнавського роками тривала судова тяганина. По її завершенні з дачниками домовилися і виплатили компенсацію. Люди підписали документи, що від землі відмовилися. До підпису документів, досить часто горіли дачні будинки і навіть зараз після нібито порозуміння дачників з владою пожежі не припинилися.