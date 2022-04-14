Великдень у час війни: в Тернополі відбулася рада церков

Богослужіння на Великдень будуть відбуватися. Комендантську годину скоротять. Алкоголь продавати не будуть. Такі рішення прийняли на раді церков області. Про це розповів Суспільному голова обласної військової адміністрації Володимир Труш.

За його словами, на раді були присутні представники всіх конфесій області. Вирішили, що богослужіння після 23 години можна буде проводити, але храми мають бути зачиненими. Покинути церкву люди зможуть вранці, після 5 години.

У посиленому режимі працюватимуть поліцейські. Вони перевірятимуть усі храми перед службами, розповів начальник Нацполіції області Олександр Богомол.

“Обов’язково перед богослужіннями повинні обстежити території храмів щодо можливого виявлення небезпечних предметів. Комендантська година буде скорочена, її потрібно дотримуватися. Пересування людей в час комендантської години буде заборонено, ми будемо за цим слідкувати. Будуть працювати додаткові наряди поліції, вибухотехнічні групи, наряди патрулювання, щоби не допустити конфліктних ситуацій, роботи диверсійно-розвідувальних груп, які можуть нашкодити. Ми також нагадуємо, щоби у випадку повітряної тривоги всі прихожани, які беруть участь у богослужіннях, переходили в безпечні місця”.

Представники конфесій прокоментували рішення ради церков. Священнослужителі кажуть, будуть виконувати рекомендації військової адміністрації.

“Пасхальні богослужіння будуть відбуватися, звичайно, з урахуванням рекомендацій обласної військової адміністрації і Національної поліції, тому що для всіх важливо зберегти життя і здоров’я парафіян, а також важливо не допустити якоїсь паніки чи зневіри в наших людях”, – сказав архієпископ Тернопільський і Кременецький Православної церкви України Нестор.

“Ми підтримуємо заборону продажу алкоголю. Це досить хороше, мудре, правильне рішення. Всі члени ради церков, а також наша влада одностайні в цьому питанні”, – повідомив керівник обласного об’єднання християн віри Євангельської Віталій Яцюк.

“Ми запланували богослужіння згідно із комендантською годиною, що була до сьогодні. Наші літургійні закони не забороняють зробити години служби так, щоби пристосувати їх до комендантської. Тим паче, що тепер скоротили режим темряви, то все буде безпечно, достойно, на славу Божу і з користю для людей”, – розповів декан Тернопільського деканату Римо-католицької церкви Анджей Маліг.

“Паска відбудеться, її обов’язково освятимо. Закликаємо людей, щоби запрошували тих, які вимушено тимчасово переселені, щоби й вони з нами раділи, трішки відвернулися від того болю, який носять у своєму серці”, – сказав віце-канцлер Бучацької єпархії Української греко-католицької церкви Дмитро Ненчин.

“Наші парафіяни всіх церков, які є на Тернопіллі, повинні розуміти те благословіння, яке ми маємо зараз. Ми можемо збиратися в храмах, можемо молитися, можемо святкувати, в тому числі це велике свято Воскресіння Христове. А багато людей на сході та в інших регіонах такої можливості не мають. Ми будемо доносити до людей правила, які ми погодили на раді церков із представниками влади та військовими”, – говорить голова Галицької єпархії Української лютеранської церкви Тарас Коковський.

Нагадаємо, Великдень цього року в християн католицького обряду припадає на 17 квітня, а православного – на 24 квітня.