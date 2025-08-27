Вертикальна чи горизонтальна: яку царапку для котів обрати?

Коли вдома з’являється кіт, стіни, диван і шпалери стають потенційними жертвами його кігтів. І справа не у пустощах, це природна потреба. Коти точать кігті, щоб зняти старий роговий шар, позначити територію та просто розім’яти лапи. Щоб зберегти меблі та нерви, достатньо придбати правильну царапку для котів. Але яку модель обрати – вертикальну чи горизонтальну?

Навіщо котам потрібна царапка?

Більшість господарів вважають, що царапка для котів – це заміна когтеточці з вулиці. Частково це так. Але для кота це ще й спосіб зняти стрес, розім’яти м’язи й відчути контроль над територією.

У першу чергу царапка для котів:

дозволяє сточувати кігті природним способом;

зберігає ваші меблі, штори та килими;

задовольняє інстинктивну потребу у мітці території;

допомагає при перевантаженні енергії або нудьзі.

Найголовніше – привчити улюбленця з дитинства або одразу після переїзду. І тут важливо не тільки що купити, а яку форму обрати.

Вертикальна царапка: для любителів тягнутися вгору

Вертикальні моделі – класика. Їх найчастіше можна побачити у вигляді стовпчика, обмотаного джутом або сизалем. Такі царапки ідеально підходять котам, які люблять витягуватись на повний зріст.

Переваги вертикальних моделей:

займають мало місця на підлозі;

поєднуються з іграшками або поличками;

зручні для активних і великих котів;

часто мають важке дно або кріпляться до підлоги.

Якщо кіт полюбляє дерти штори чи кут дивану, вертикальна царапка стане чудовою альтернативою.

Горизонтальна царапка: для котів, що дряпають поверхню

Деякі коти не люблять тягнутися вгору, а обирають горизонтальні поверхні: килими, ковдри, підлогу. Для них підійде плоска модель, яку можна покласти на підлогу або закріпити до стіни.

Серед плюсів горизонтальних царапок:

зручно для котів похилого віку або з короткими лапами;

стабільність: кіт може залізти зверху або лягти;

легко інтегрувати у побут – розмістити біля улюбленого місця відпочинку;

можна швидко змінювати або перевертати.

У Suziria можна знайти як класичні картонні варіанти, так і дизайнерські рішення — з дерев’яною основою, ароматизовані, із замінними вкладками.

Як зрозуміти, що підходить саме вашому коту?

Усе залежить від звичок. Якщо кіт дереться на штори, вибирайте вертикаль. Якщо дряпає килим – горизонталь. А деякі тварини радо користуються обома варіантами, тож комбіновані моделі – універсальне рішення.

Звертайте увагу на такі характеристики:

розміри царапки – кіт має повністю витягнутись або вільно лежати зверху;

матеріал – найкраще підходять сизаль, джут, щільний картон;

стійкість – якщо царапка хитається, кіт може її проігнорувати.

До речі, в каталозі компанії Suziria представлені десятки варіантів царапок на будь-який смак – від найпростіших до ігрових комплексів.

Царапка для котів – це не розкіш, а життєва необхідність. Головне – підібрати її за звичками улюбленця та правильно розмістити в домі. А компанія Suziria допоможе знайти вам саме ту модель, яка підійде вам за формою, матеріалом і ціною. Бережіть меблі, нерви й здоров’я лап – дряпати можна красиво!