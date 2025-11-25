 Судитимуть головного інженера комунального підприємства на Тернопільщині 

Прокурори Бучацької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно головного інженера комунального підприємства за фактом недотримання правил охорони вод та водних обʼєктів (ч.1 ст. 242 КК України).

За даними слідства головний інженер комунального підприємства упродовж 2025 року допустив скидання неочищених стічних вод в річку Дністер що призвело до забруднення води в річці та створило небезпеку для довкілля.

Збитки від забруднення поверхневих вод становлять понад 120 тис грн, які під час досудового слідства відшкодовано повністю.

Досудове розслідування у даному кримінальному провадженні здійснювали слідчі відділення поліції №4 (м. Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області за оперативного супроводу УСР в Тернопільській області ДСР НП України.







Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури