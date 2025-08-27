Колісні візки, милиці та ліжка: тернополяни можуть отримати обладнання у тимчасове користуванн
Турбота про здоров’я та комфорт людей, які потребують допомоги у відновленні, стала ще доступнішою. У Громадській організації «Тернопільська міська організація Товариства Червоного Хреста України» діє послуга прокату засобів реабілітації.
Тут можна тимчасово отримати обладнання, яке допоможе у догляді за рідними чи у власному відновленні після хвороби чи травми.
У наявності широкий вибір засобів:
- колісні візки;
- ходунки та ролатори;
- функціональні ліжка;
- протипролежневі матраци;
- милиці та тростини;
- туалетні стільці та судна;
- кисневі концентратори.
Організація працює для того, аби кожен, хто опинився у складній життєвій ситуації, міг отримати підтримку.
📍 Адреса: м. Тернопіль, вул. Шпитальна, 2
📞 Телефон: 067 173 44 56
🕘 Графік роботи:
Пн–Чт: 09:00–17:00
Пт: 09:00–16:00