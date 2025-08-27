Колісні візки, милиці та ліжка: тернополяни можуть отримати обладнання у тимчасове користуванн

Турбота про здоров’я та комфорт людей, які потребують допомоги у відновленні, стала ще доступнішою. У Громадській організації «Тернопільська міська організація Товариства Червоного Хреста України» діє послуга прокату засобів реабілітації.

Тут можна тимчасово отримати обладнання, яке допоможе у догляді за рідними чи у власному відновленні після хвороби чи травми.

У наявності широкий вибір засобів:

колісні візки;

ходунки та ролатори;

функціональні ліжка;

протипролежневі матраци;

милиці та тростини;

туалетні стільці та судна;

кисневі концентратори.

Організація працює для того, аби кожен, хто опинився у складній життєвій ситуації, міг отримати підтримку.

📍 Адреса: м. Тернопіль, вул. Шпитальна, 2

📞 Телефон: 067 173 44 56

🕘 Графік роботи:

Пн–Чт: 09:00–17:00

Пт: 09:00–16:00