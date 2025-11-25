Музикантам з Тернополя, які постраждали від російської атаки, потрібна підтримка

Яна Іщук повідомляє про важку ситуацію для трьох працівників Тернопільської музичної школи №2 ім. М. Вербицького, які постраждали від російського ракетного удару 19 листопада. Усі вони є піаністами, які проживають в одному будинку на вулиці 15 Квітня, 31, який був знищений під час атаки.

Хоча всі живі та цілі, вони пережили страшну трагедію та потребують термінової підтримки:

У одного з музикантів згоріло авто, у іншого — зруйноване житло, яке стало непридатним для проживання.

Наразі йдуть пошуки нового житла та необхідних коштів.

Музиканти переживають важкий стрес і потрясіння після трагедії. Тому звертаємось до всіх небайдужих — допоможіть підтримати їх матеріально. Реквізити для переказів:

Гемза Віра Миколаївна (викладач фортепіано, концертмейстер)

Карта: 4149497522507559

Квартира пані Віри пошкоджена димом і чаду, вона наразі не може повернутися до неї через відсутність електрики, тепла та газу. Антонюк Олег (майстер з ремонту та налаштування фортепіано, реставратор)

Карта: 4149497505398216

Авто і квартира Олега згоріли повністю, він зараз знаходиться в лікарні після травм, зокрема пошкодження ока.

Закликаємо музикантів і всіх небайдужих підтримати постраждалих, адже в такий важкий час ми повинні бути разом.