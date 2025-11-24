17:36 | 24.11.2025
ШАНА ГЕРОЯМ:

Збитки на 40 тис. грн: у Тернопільській області виявили порушників природоохоронного законодавства під час рейду

Порушення на території природно-заповідного фонду: викрито незаконний вилов риби

🔰Працівники Державної екологічної інспекції у Тернопільській області продовжують здійснювати рейдові заходи з метою виявлення та припинення порушень природоохоронного законодавства.
🕵️‍♀️Під час чергового заходу в межах гідрологічного заказника загальнодержавного значення «Серетський» поблизу сіл Кобзарівка та Глядки інспекторами спільно з працівниками сектору водної поліції Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області виявлено двох порушників:
• один громадянин здійснював вилов риби вудкою в забороненому місці – на зимувальній ямі;
• інший – ловив рибу із застосуванням забороненого знаряддя лову – ставної сітки.
‼ Такі дії є грубим порушенням правил рибальства та режиму охорони територій природно-заповідного фонду.
🖋На місце події викликано слідчо-оперативну групу Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області для встановлення осіб правопорушників та оформлення відповідних матеріалів.
🔴Загальна сума завданих збитків становить 40 644 грн.
☝Державна екологічна інспекція у Тернопільській області наголошує: рейдові заходи на територіях природно-заповідного фонду та водоймах області триватимуть і надалі, а винні особи будуть притягнуті до відповідальності.
📌Також нагадуємо, що наразі діє заборона на риболовлю у зимувальних ямах до початку весняно-літнього нерестового періоду. Перелік зимувальних ям доступний за посиланням: https://trn.darg.gov.ua/files/16/nakaz_perelik_25-26.PDF

📢 Закликаємо громадян дотримуватися вимог природоохоронного законодавства та не залишатися байдужими до збереження водних біоресурсів!

