На Тернопільщині автомобіль врізався в дерево: троє людей в лікарні
Дорожньо-транспортна пригода сталась 24 листопада в с. Білоголови Залозецької територіальної громади Тернопільського району.
Близько 18.00 годин, водійка автомобіля «SKODA OKTAVIA», проїжджаючи по вул. Центральна, не впоралась з керуванням та допустила зіткнення з деревом.
Внаслідок аварії травмовано трьох людей, які перебували в транспортному засобі.
Травмованих, з різними ступенями важкості, доставлено в Тернопільську міську комунальну лікарню швидкої допомоги №1.