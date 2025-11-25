На Тернопільщині автомобіль врізався в дерево: троє людей в лікарні

Дорожньо-транспортна пригода сталась 24 листопада в с. Білоголови Залозецької територіальної громади Тернопільського району.

Близько 18.00 годин, водійка автомобіля «SKODA OKTAVIA», проїжджаючи по вул. Центральна, не впоралась з керуванням та допустила зіткнення з деревом.

Внаслідок аварії травмовано трьох людей, які перебували в транспортному засобі.

Травмованих, з різними ступенями важкості, доставлено в Тернопільську міську комунальну лікарню швидкої допомоги №1.

