Ракетна атака по Тернополю: серед загиблих Валентина Гриняк, колишня працівниця Центру творчості дітей та юнацтва

Колектив Центру творчості дітей та юнацтва висловлює глибоке співчуття з приводу втрати колишньої працівниці закладу, Гриняк Валентини Степанівни, яка трагічно загинула під завалами рідного будинку внаслідок російської атаки на Тернопіль 19 листопада.

Це горе, яке стало частиною загальної трагедії, що спіткала наше місто, не залишає байдужим жодного жителя. Внаслідок масованого ракетного удару в Тернополі загинули 33 людини, серед яких шість дітей. 94 особи отримали поранення, з них 18 дітей. До сьогоднішнього дня шість осіб вважаються безвісти зниклими, і рятувальники, слідчі та криміналісти продовжують працювати на місці подій, виявляючи фрагменти тіл для подальшої ідентифікації та експертизи.

За даними поліції, було зареєстровано 622 звернення від потерпілих, з яких 351 стосується знищення та пошкодження житла. Місто наразі перебуває у стані глибокої скорботи, а кожен мешканець відчуває цей страшний біль втрати.