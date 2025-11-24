Вікна, балкони і компенсації: як у Тернополі відновлюють пошкоджене житло після атаки

У будинку на вулиці 15 Квітня, 31 у Тернополі, який був серйозно пошкоджений під час ракетної атаки 19 листопада, тривають роботи з відновлення. Наразі працівники встановлюють 74 нові вікна в 13 квартирах, а також на сходовій клітці першого під’їзду. Всі роботи проводяться за кошти міського бюджету.

Важливість швидкої відбудови

Міський голова Сергій Надал зазначив, що роботи розпочалися негайно через наближення похолодання та снігопадів, щоб якнайшвидше закрити пошкоджені квартири новими вікнами і забезпечити мешканців житлом, захищеним від негоди та подальших руйнувань.

“За попередніми даними, загалом потребують заміни 1112 вікон та 49 балконів. Це ще не остаточні цифри, оскільки комісія продовжує оглядати кожну квартиру”, – сказав Сергій Надал.

План відновлення: що потрібно знати мешканцям

Для оперативного відновлення вікон у пошкоджених квартирах, міська влада вже замовила необхідні конструкції. Мешканців просять впустити майстрів для проведення замірів. Вікна планується виготовити та встановити протягом найближчих кількох днів.

Комісія, що проводить обстеження помешкань, фіксує пошкодження для підтвердження сум збитків. Для отримання компенсації за державною програмою «єВідновлення», власники квартир повинні подати заявку через застосунок «Дія», Центр надання адміністративних послуг або нотаріуса. Також можна звернутися за телефонами 1580 та 102 для реєстрації пошкоджень.

Міська влада продовжує працювати над тим, щоб допомогти мешканцям Тернополя відновити свої помешкання якнайшвидше.