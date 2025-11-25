Тернопіль: Будинок на вул.Стуса — не підлягає відновленню, на 15 Квітня — відновлення за міський рахунок

У Тернополі тривають технічні обстеження житлових будинків, пошкоджених під час російської атаки 19 листопада 2025 року.

Попередні результати зовнішнього огляду показали, що будинок не підлягає відновленню чи реконструкції.

«Після завершення пошуково-рятувальної операції експертів допустили всередину, і найближчим часом вони мають надати остаточний технічний висновок. Мешканці цього будинку отримають державну компенсацію на придбання нового житла. Ми спільно працюємо з профільним міністерством, щоб пришвидшити процедуру виплат», – повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

Вулиця 15 Квітня, 31

Найбільше постраждали два під’їзди, які вигоріли під час атаки. Попереднє технічне обстеження підтвердило, що їх можна відновити шляхом капітального ремонту. Після цього мешканці зможуть повернутися до своїх домівок.

Проєктну документацію очікуємо вже цього тижня, після чого розпочнуться ремонтні роботи. Під’їзди та комунікаційні мережі будуть відремонтовані коштом міського бюджету.