Тернопільщина: Підпали сухостою завдали збитків на понад 9 млн. грн, а штрафів виписали лише на 22 тис. грн

Завершився пожежонебезпечний період у Тернопільській області, який тривав із другої половини березня до середини листопада. Протягом цього часу фахівці Інспекції проводили профілактичні заходи щодо заборони самовільного випалювання сухої рослинності та контролювали дотримання природоохоронного законодавства.

Попри це, було виявлено численні порушення. За фактами спалювання сухої рослинності та відходів складено 24 протоколи, накладено штрафи на загальну суму 22 610 грн.

Самовільне випалювання сухої рослинності не тільки завдає шкоди природі та здоров’ю людей, але й становить серйозну небезпеку, часто переростаючи у масштабні пожежі. З початку 2025 року було розраховано збитки від таких підпалів на суму понад 9 млн грн.

Інспекція ще раз закликає громадян бути відповідальними, не випалювати суху рослинність та дотримуватися природоохоронних та пожежних норм.