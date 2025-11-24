Тернопільщина втратила захисника Юрія Доптуна

Перестало битися серце військовослужбовця Доптуна Юрія Васильовича, 1971 року народження, жителя села Биківці Шумської громади, повідомляє міський голова Вадим Боярський.



Народився та виріс Юрій у селі Бриків, закінчив місцеву школу, продовжив навчання в Шумському ПТУ. Після одруження проживав з сім’єю у Биківцях, працював у місцевому фермерському господарстві. Добрий господар, вірний та щирий друг та найкращий тато та чоловік. Оптиміст, завжди з посмішкою допомагав усім односельчанам, був відповідальним та справедливим в колективі.



Призваний до лав Збройних Сил України з січня 2024 року і не вагаючись став на захист Батьківщини.



Він міг ще жити, дарувати радість своїм близьким, гратися з онуками, але доля вирішила інакше.

Діючий військовослужбовець помер 24 листопада 2025 року.



Вічна пам’ять Герою-Захиснику!

Висловлюємо щирі співчуття рідним, друзям та близьким Юрія.



У вівторок, 25 листопада, о 14 годині на Площі Героїв Майдану в місті Шумськ відбудеться зустріч тіла Героя.



Похорон Героя відбудеться 26 листопада в селі Биківці об 11 годині.

26 листопада 2025 року у Шумській громаді оголошено днем жалоби…

