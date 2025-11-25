Актуальні вакансії та зарплати на Тернопільщині

Місцеві підрозділи Тернопільського обласного центру зайнятості пропонують шукачам роботи 2,3 тис. вакансій. Середній рівень заробітної плати у вакансія становить 15 тис. грн.

Найбільша потреба у працівниках – на підприємствах переробної промисловості, в торгівлі, у сфері охорони здоров’я та надання соціальної допомоги, в освіті.

У топ 10 вакансій області увійшли: водій, продавець, підсобний робітник, оператор котельні, кухар, вантажник, медсестра, лікар, швачка, прибиральник.

У топі професій за розміром зарплати:

40 – 60 тис. грн – головні бухгалтери, водії автотранспортних засобів, монтажник технологічного устаткування та пов’язаних з ним конструкцій, головні художники-конструктори (дизайнери), шліфувальники, складальники виробів, експедитори, інженер з транспорту, бетоняр;

35 – 36 тис. грн – водії тролейбуса, монтажники, водії навантажувача, керуючі магазином, електрогазозварник ливарник пластмас, виконавець робіт, менеджер (управитель) з персоналу, підсобний робітник;

30 – 32 тис. грн – складальник електричних машин та апаратів, оператор верстатів з програмним керуванням, слюсарі-ремонтники, машиністи екскаватора, комірник, керуючий відділенням, інженер-будівельник, арматурник, драпірувальник, друкар флексографічного друкування;

27 – 29 тис. грн – слюсар з механоскладальних робіт, інженер-технолог, оператори дротового прокатного стана, службовці на складі (комірники), оператори верстатів з програмним керуванням, монтажники -складальники металопластикових конструкцій, електрозварник, електрик цеху, бухгалтер, монтажник устаткування зв’язку, касир-операціоніст, інспектор з кадрів та ін.

Загалом зарплата залежить від виконуваних обов’язків та кваліфікації.

Де дізнатися більше?

З інформацією про вакансії можна ознайомитись на «Єдиному порталі вакансій», що розміщений на сайті Державної служби зайнятості та у мобільному застосунку Державної служби зайнятості, з якого також можна знайти не лише вакансії, а ще й отримати інформацію про послуги служби зайнятості, які вас зацікавили. Або ж звертайтеся у зручний для вас підрозділ Тернопільського обласного центру зайнятості, телефон «гарячої лінії» – (063) 576-57-56.