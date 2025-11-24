Неповнолітній без прав намагався втекти від патрульних у Чорткові

Нещодавно увечері в місті Чортків патрульні помітили автомобіль Volkswagen, що рухався в темну пору доби без увімкненого ближнього світла фар.

Патрульні подали водієві вимогу про зупинку, однак він її проігнорував. Згодом кермувальник зупинився, вибіг з автомобіля та почав тікати. Інспектори наздогнали його. Хлопець зізнався, що не отримував посвідчення водія, оскільки є неповнолітнім.

Патрульні склали на 17-річного порушника адміністративні матеріали:

за ч. 1 ст. 122-2 (Невиконання вимоги про зупинку) КУпАП;

за ч. 2 ст. 122 (Порушення правил користування освітлювальними приладами) КУпАП;

за ч. 2 ст. 126 (Керування автомобілем без права керування) КУпАП.

Про подію повідомили ювенальну поліцію.

Нагадуємо: керувати транспортним засобом дозволяється лише особам, які отримали посвідчення водія у встановленому законом порядку.