Вікна, оренда житла та відновлення документів: що зроблено для постраждалих у Тернополі
19 листопада, після ракетного удару, який завдав тяжких руйнувань у Тернополі, органи місцевої влади та служби оперативно реагують на наслідки трагедії, допомагаючи постраждалим. Ось останній звіт про допомогу мешканцям міста за 24 листопада:
1. Тимчасове житло:
11 сімей отримали тимчасове житло у міських хостелах та інших облаштованих приміщеннях. Це дозволяє їм перебувати у безпеці, поки тривають відновлювальні роботи.
2. Державні компенсації:
Комісія вже обстежила 159 квартир з 352 поданих заявок на компенсацію за знищене та пошкоджене майно. Оформлення компенсацій продовжується. Погашення збитків постраждалим відбудеться після завершення процедур.
3. Відновлення житла:
Встановлено 74 вікна у 13 квартирах, а також продовжуються роботи з ремонту пошкоджених квартир. Загалом, потреба в заміні понад тисячі вікон, які будуть придбані за кошти міського бюджету.
4. Фінансова допомога:
35 родин звернулися за фінансовою допомогою на оренду житла. Родини отримають по 15 000 гривень щомісяця до моменту отримання компенсацій від держави або завершення ремонтних робіт у їхніх квартирах.
5. Відновлення навчальних закладів:
Проведені заміри для встановлення нових вікон у школах №19, 26, 27, початковій школі №2 та дитсадку №17. У початковій школі №2 також частково відремонтували дах, який постраждав внаслідок вибуху.
6. Відновлення документів:
Управління держреєстрації прийняло 30 звернень для відновлення права власності на нерухоме майно, пошкоджене внаслідок ракетної атаки.
7. Робота штабу:
Штаб, що працює на базі школи №27, прийняв 128 звернень від потерпілих:
-
65 осіб звернулися для реєстрації звернень на компенсацію
-
48 осіб отримали психологічну допомогу та консультації
-
16 осіб повідомили про пошкоджене майно
На завтра:
Продовжуються роботи з встановлення вікон у пошкоджених квартирах, а також обстеження решти житлових приміщень комісією для подальшого оформлення компенсацій.
Гарячі лінії для звернень:
-
1580
-
0800 303 522
-
+38 067 447 29 19
Місто продовжує робити все можливе, аби підтримати своїх громадян у цей важкий час.