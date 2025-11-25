Вікна, оренда житла та відновлення документів: що зроблено для постраждалих у Тернополі

19 листопада, після ракетного удару, який завдав тяжких руйнувань у Тернополі, органи місцевої влади та служби оперативно реагують на наслідки трагедії, допомагаючи постраждалим. Ось останній звіт про допомогу мешканцям міста за 24 листопада:

1. Тимчасове житло:

11 сімей отримали тимчасове житло у міських хостелах та інших облаштованих приміщеннях. Це дозволяє їм перебувати у безпеці, поки тривають відновлювальні роботи.

2. Державні компенсації:

Комісія вже обстежила 159 квартир з 352 поданих заявок на компенсацію за знищене та пошкоджене майно. Оформлення компенсацій продовжується. Погашення збитків постраждалим відбудеться після завершення процедур.

3. Відновлення житла:

Встановлено 74 вікна у 13 квартирах, а також продовжуються роботи з ремонту пошкоджених квартир. Загалом, потреба в заміні понад тисячі вікон, які будуть придбані за кошти міського бюджету.

4. Фінансова допомога:

35 родин звернулися за фінансовою допомогою на оренду житла. Родини отримають по 15 000 гривень щомісяця до моменту отримання компенсацій від держави або завершення ремонтних робіт у їхніх квартирах.

5. Відновлення навчальних закладів:

Проведені заміри для встановлення нових вікон у школах №19, 26, 27, початковій школі №2 та дитсадку №17. У початковій школі №2 також частково відремонтували дах, який постраждав внаслідок вибуху.

6. Відновлення документів:

Управління держреєстрації прийняло 30 звернень для відновлення права власності на нерухоме майно, пошкоджене внаслідок ракетної атаки.

7. Робота штабу:

Штаб, що працює на базі школи №27, прийняв 128 звернень від потерпілих:

65 осіб звернулися для реєстрації звернень на компенсацію

48 осіб отримали психологічну допомогу та консультації

16 осіб повідомили про пошкоджене майно

На завтра:

Продовжуються роботи з встановлення вікон у пошкоджених квартирах, а також обстеження решти житлових приміщень комісією для подальшого оформлення компенсацій.

Гарячі лінії для звернень:

1580

0800 303 522

+38 067 447 29 19

Місто продовжує робити все можливе, аби підтримати своїх громадян у цей важкий час.