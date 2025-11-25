Майже 268 млн грн – до держбюджету і понад 110 млн грн – громадам області: надходження акцизного податку на Тернопільщині
За десять місяців цього року Тернопільщина не просто виконала план із надходжень акцизного податку, вона суттєво його перевищила.
Так, до державного бюджету від акцизу на товари, вироблені в Україні, надійшло 267,8 млн грн при планових 161,8 млн грн, тобто у 1,7 рази більше, а це додаткові 106 млн гривень. Абсолютним лідером залишається тютюновий сегмент, який забезпечує більшість акцизних надходжень до держбюджету.
Основні цифри виглядають так:
– тютюнові вироби – 215,6 млн грн;
– пиво – 24 млн грн;
– горілчана продукція – 18 млн грн;
– спирт – 4,3 млн грн;
– переобладнання транспортних засобів – 4,9 млн грн;
– виноробна продукція –1 млн гривень.
Не менш важливим для регіону є акцизний податок з роздрібного продажу підакцизних товарів, адже ці кошти поповнюють саме місцеві бюджети. За січень-жовтень цього року громади Тернопільщини отримали 110,6 млн грн цього податку.
З них:
– з продажу алкогольних напоїв –79 млн грн;
– з продажу пива –31,6 млн гривень.
Ці кошти – прямий ресурс для територіальних громад, який допомагає утримувати інфраструктуру, підтримувати соціальні програми та реагувати на нагальні виклики.