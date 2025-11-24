Київстар запускає Starlink Direct to Cell в Україні: SMS без наземного зв’язку

Україна серед перших у світі впроваджує Starlink Direct to Cell. Тепер абоненти можуть надсилати SMS напряму через супутник за повної відсутності мобільного зв’язку. Смартфон автоматично перемикається на супутниковий канал — без жодних додаткових налаштувань чи оплат.



Це особливо важливо в умовах затяжних знеструмлень та обстрілів критичної інфраструктури. Так українці зможуть надсилати SMS рідним та за потреби ділитися своїм місцеперебуванням.



Україна — країна інновацій, яка продовжує розвиватися, попри атаки, блекаути й постійні обстріли критичної інфраструктури.

Ми першими у світі інтегруємо ШІ в державні процеси, запускаємо революційні послуги в Дії, розвиваємо індустрію defense tech та унікальну систему е-Балів. Саме тут народжуються нові технології, які стануть прикладом для всього світу. І запуск першими в Європі Direct to Cell це підтверджує.



Із початку роботи Мінцифри сфера електронних комунікацій — наш пріоритет. Ми вже залучили 50+ тисяч терміналів Starlink, спільно з операторами запустили національний роумінг та готуємося до тестування 5G у містах України.



Наступний етап упровадження Starlink Direct to Cell — запуск голосових дзвінків та мобільного інтернету. Продовжуємо працювати, щоб кожен українець залишався на зв’язку, каже перший віцепрем’єр-міністр та міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.