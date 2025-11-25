У Тернополі попрощалися з Галиною Мацьків, яку вбила росія: її донька та онука зникли безвісти

У Тернополі провели в останню путь працівницю департаменту соцзахисту Галину Мацьків, яка загинула внаслідок російського обстрілу 19 листопада. Про це повідомляє видання “20 хвилин”. Її донька Тетяна та онука Софія вважаються зниклими безвісти.

Мацьків Галина Петрівна 54 р.

Попик Тетяна Богданівна 35 р.

Попик Софія Романівна 4 р.

Близькі загиблої жінки розповідали, що сім’я переїхала в будинок, який зруйнувала російська ракета, лише три роки тому.

“Нещодавно тільки переїхали, три роки тому. Хороша, спокійна сім’я. Хотіли якогось майбутнього. Немає майбутнього…” – каже знайома сім’ї Ірина.

Про загибель Галини Мацьків повідомили на сторінці Департаменту соціального захисту населення Тернопільської обласної військової адміністрації.

“З глибоким сумом повідомляємо, що від удару російської ракети по місту Тернопіль 19.11.2025 загинула наша колега Галина Петрівна Мацьків. Це сумна і болюча звістка для всього нашого колективу. Нехай добрі спогади про неї залишаються в серцях тих, хто її знав”, – зазначили в департаменті.