“Ми б з сестрою втратили батьків”: тернополянка дякує тим, хто рятував її родину

Щира подяка героям, які рятували життя: Інесса Висоцька висловила вдячність рятівникам своїх батьків.

У своєму пості на Фейсбук Інесса Висоцька поділилася глибокою вдячністю до тих людей, які рятували її батьків та сусідів під час трагедії. Вона зазначила, що завдяки безстрашним героям, які не залишилися байдужими в момент смертельної небезпеки, її родина зуміла уникнути непоправних втрат.

“Нарешті, знаходяться люди, які рятували моїх батьків з того пекла. Я хочу щиро подякувати усім, хто незважаючи на страшну небезпеку , маючи вражаючу сміливість та небайдужість , врятували моїх батьків та інших сусідів. Для нас велика удача, що хлопці були там, знайшли ті драбини, приставили до вікон, інструктували людей! Хтось драбину знайшов, хтось приніс, хтось склав, хтось тримав, хтось кричав обливатись водою, хтось приймав їх внизу. Якби не ВИ УСІ, ми б з сестрою втратили батьків!

Колодій Володимир, Павло Пюрко, Володя Цупер, Олег Шевчук та інші люди, імена яких ми ще не знаємо. Від усього серця дякую Вам за шанс на життя мами, тата та інших людей. Ще хочу знайти дівчину медика, яка надала мені бинт для перевʼязки тата. Вона надавала першу медичну допомогу людям до приїзду швидкої.

Окрема подяка працівникам ДСНС, без яких полумʼя забрало б ще більше життів, які евакуйовували сусідів. Дякуєм медикам , які рятували людей, військовим і поліцейським. Дякуєм отцям з церкви, сину нашої сусідки Галини Роману, які рятували людей з іншого боку будинку. А також всім іншим людям, яких ми не знаємо чи не бачили, або не знаємо їх імен. Від імені усіх сусідів, дякуємо вам УСІМ. Якщо Ви бачите цей пост, дайте знати про себе“