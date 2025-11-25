Вважався безвісти зниклим, – Ангелом додому повертається захисник Роман Крисов з Тернопільщини

І знову гірка звістка надійшла до Товстенської громади, повідомляють у селищній раді.

Підтверджено загибель Крисова Романа Анатолійовича, жителя села Устечко, який з 26 квітня 2025 року вважався безвісти зниклим за особливих обставин.

Саме 26 квітня 2025 року під час несення служби в населеному пункті Андріївка Волноваського району Донецької області передчасно обірвалося життя нашого Захисника — сержанта, старшого стрільця однієї з військових частин.



Весь цей час родина та громада жили надією на повернення Романа. Та жорстока війна забрала ще одного нашого Героя…

Важко знайти слова підтримки рідним і близьким, адже неможливо загоїти біль, коли зупиняється серце рідної людини.



Роман віддав своє життя за Україну, за наш мир, свободу та право жити на рідній землі. Ми схиляємо голови перед його мужністю й самопожертвою.



Нехай Господь дасть сили пережити це невимовне горе та подарує нашому Воїну вічне життя на Небесах.

Вічна пам’ять і шана Захиснику України!

