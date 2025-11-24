Індустріальний парк «Тернопіль» отримує 40, 7 млн. для розширення та модернізації

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України ухвалило рішення про надання державного стимулювання двом керуючим компаніям індустріальних парків на загальну суму 81 млн гривень. Одним із бенефіціарів є індустріальний парк «Тернопіль», який отримає 40,7 млн грн для будівництва електричних мереж на території парку.

Зазначені кошти будуть спрямовані на розвиток інженерно-транспортної інфраструктури, що є необхідним кроком для запуску нових виробництв та залучення інвестицій. Будівництво електричних мереж дозволить забезпечити парк необхідними комунікаціями та створить сприятливі умови для розвитку бізнесу в регіоні.

Як повідомив заступник Міністра економіки Віталій Кіндратів, програма «Державне стимулювання створення індустріальних парків» є частиною політики «Зроблено в Україні» і сприяє економічному зміцненню країни. Він підкреслив, що кожна гривня, інвестована в інфраструктуру індустріальних парків, призводить до збільшення приватних інвестицій у 5–6 разів.

Цього року вже п’ять індустріальних парків отримали підтримку для реалізації семи проєктів на загальну суму 344,5 млн грн. Програма фінансування передбачає співфінансування у розмірі 50% для більшості парків, а для деокупованих територій передбачено співфінансування у пропорції 80% на 20%.

Тернопільський індустріальний парк є важливим елементом економічного розвитку регіону, що дозволить створити нові робочі місця, залучити інвестиції та збільшити внутрішнє виробництво.

На сьогодні в Україні зареєстровано 110 індустріальних парків, і програма державного стимулювання продовжує підтримувати розвиток українських виробників та збільшення несировинного експорту.